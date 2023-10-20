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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. مظاهرات الغضب تجتاح مصر

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الصفحة الأولى من جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مظاهرات الغضب تجتاح مصر".

 

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" الصغار يعرفون التاريخ".. أطفال الأقصر يدعمون فلسطين وينددون بقتل الأبرياء "فيديو"

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أحمد الفيشاوي في مرمى النيران بسبب فلسطين.. والجمهور: أنت معانا على الكوكب؟

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ملايين المصريين: لن تضيع فلسطين ولا مساس بالأمن القومي

اليوم قمة مصر الدولية بحضور 31 دولة و3 منظمات عالمية.

الشعب يفوض "السيسي" فميا يراه للحفاظ على أمن البلاد

الرئيس يحذر من وقوع المنظمة في حرب إقليمية 

عبدالسند يمامة: لا تفريط في الأرض.. وحل الدولتين يعيد الاستقرار للمنطقة

د. وجدي زين الدين: وحدة العرب قوة رادعة لإسرائيل والمجتمع الدولي 

إسرائيل تواصل المذابح في المساجد والكنائس 

هدم كنيسة الروم الأرثوذكية والمسجد العامري

 

الصفحة الأولى من جريدة الوفد 

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الجريدة الورقية