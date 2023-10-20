اقرأ غدا بالوفد.. مظاهرات الغضب تجتاح مصر

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مظاهرات الغضب تجتاح مصر".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

ملايين المصريين: لن تضيع فلسطين ولا مساس بالأمن القومي

اليوم قمة مصر الدولية بحضور 31 دولة و3 منظمات عالمية.

الشعب يفوض "السيسي" فميا يراه للحفاظ على أمن البلاد

الرئيس يحذر من وقوع المنظمة في حرب إقليمية

عبدالسند يمامة: لا تفريط في الأرض.. وحل الدولتين يعيد الاستقرار للمنطقة

د. وجدي زين الدين: وحدة العرب قوة رادعة لإسرائيل والمجتمع الدولي

إسرائيل تواصل المذابح في المساجد والكنائس

هدم كنيسة الروم الأرثوذكية والمسجد العامري