الآلاف من أهالي الوادي الجديد يحتشدون للتنديد بالعدوان على غزة

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مظاهرات حاشدة وتجمع الآلاف من أهالي المدينة للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض لعدوان شرس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. يملأ الهتاف الحادي عشر الميدان، مع تكراره مراراً وتكراراً بصوتٍ مدوٍ، جعل الرسالة تصل إلى السماء.

"سامع أم الشهيد بتنادي" يعكس روح الوفاء والإخاء الذي يشترك فيه أهالي الوادي الجديد. فهذا الهتاف يعبر عن وجع الشهداء والمصابين في فلسطين، ويؤكد على أن صوتهم وصل واستجابة صرخاتهم لن تتوقف. يشدد الأهالي على أنهم يتفهمون ويشعرون بألم الأمهات والعائلات هناك، ويعتبرونها "أمهم الثانية" التي تناديهم للوقوف بجانبها ومساندتها.

تأتي هذه المظاهرات وهتافاتها في إطار التضامن العربي والدولي المناهض للعدوان الإسرائيلي في غزة واستمرار قمع الحقوق الفلسطينية. تأكيداً على أن معاناة الشعب الفلسطيني لا يُمكن تجاهلها، وأن الصوت الواحد والوقفة المشتركة يمكن أن تحقق التغيير وتساهم في إنهاء القهر والاحتلال.

مع استمرار المظاهرات في مدينة الخارجة، يتأكد أن صوت الأهالي يعتبر لبنة قوية في الخط الأمامي للنضال ضد الظلم. إنهم يأملون أن تصل رسالتهم إلى كل زاوية من العالم، إلى كل من يؤمن بالحق والعدل. وبينما يتوقفون عند حدود الوادي الجديد، يكملون النضال والدعم لأشقائهم في فلسطين، من خلال التبرعات والمشاركة في حملات التضامن والتوعية على مختلف المنصات.

كما أن الهتاف الذي يملأ ميدان الساحة بمدينة الخارجة يرفع رؤوس الأهالي ويشد على أزرهم، فهو يعبّر عن قوة الروابط الاجتماعية وثقافة التعاضد بين أفراد المجتمع. يؤكد الأهالي أن القضية الفلسطينية ليست قضيةً فردية بل هي عبورٌ للقضايا الإنسانية والعدالة.

بهذه الهتافات الصاخبة والمظاهرات الحاشدة، يظل الوادي الجديد يساند ويدعم الشعب الفلسطيني في محنته الراهنة، ويعلن انتصار التضامن والإنسانية على الظلم والقهر. ويبقى هذا الهتاف العاطفي صدى لأمهات الشهداء، يرفعه الأهالي متمنين لو أنه يصل إلى كل مسمع، لنراهم جميعاً قائمين بجانبهن في طريق الحرية والعدالة.

الآلاف من أهالي الوادي الجديد يحتشدون في مظاهرات للتنديد بالعدوان على غزة

الآلاف من أهالي الوادي الجديد يحتشدون في مظاهرات للتنديد بالعدوان على غزة

الآلاف من أهالي الوادي الجديد يحتشدون في مظاهرات للتنديد بالعدوان على غزة