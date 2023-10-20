المستويات الطبيعية من فيتامين د مهمة لامتصاص الكالسيوم

الكالسيوم هو أحد العناصر الدقيقة الهامة التي يحصل عليها الجسم، وإن الامتصاص الكامل للكالسيوم له أهمية كبيرة للحفاظ على صحة وقوة العظام والأسنان والعضلات والشعر ومع التقدم في السن، تزداد هذه الأهمية فقط، لأن الناس (وخاصة النساء) يزيدون من خطر الإصابة بهشاشة العظام - وهي حالة مرضية لأنسجة العظام التي تصبح ضعيفة وعرضة للتدمير.

بالنسبة لأولئك الذين يتناولون مكملات المغذيات الدقيقة، نصحت خبيرة التغذية دينولينا بأن يتذكروا: المستويات الطبيعية لفيتامين د مهمة لامتصاص الكالسيوم ولهذا السبب، يُنصح كبار السن بإجراء اختبار على أجسامهم بحثًا عن هذا الفيتامين لتوفير حماية أفضل ضد كسور الورك.

ويساعد فيتامين د الكالسيوم على الوصول إلى أنسجة العظام، القادة في محتواه هم الأسماك والكافيار والزبدة والجبن والقشدة الحامضة والبيض ومن الممكن أيضًا تناول الأدوية الصيدلانية، ولكن يجب عليك أولاً إجراء اختبار لمستويات فيتامين د في الدم.

وأضافت دينولينا أنه من أجل منع مشاكل المفاصل المرتبطة بالعمر والكسور وهشاشة العظام، يجب أن يحصل الجسم، بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم - وبنسب مناسبة.

وذكرت الطبيبة أن أحد الشروط هو الحفاظ على توازن الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم بنسبة 1:1:0.5.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور؟

ومن بين مصادر الكالسيوم، يعتبر الخبير المنتجات التي تحتوي على الحليب والأسماك هي الأفضل.

يمكن الحصول على المغنيسيوم من الفواكه المجففة والمكسرات والبذور والحليب والأسماك والبيض.

الفوسفور - من مخلفاتها واللحوم والأسماك والبيض والحليب والخبز.