تجديد حبس لصوص الشقق السكنية بعين شمس 15 يوما

جددت الجهات المعنية، حبس عاطلين متهمين بسرقة شقق سكنية في منطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب المفتاح المصطنع.

وضبط المتهمين وبحوزتهم مفاتيح مصطنعة المستخدمة في وقائع السرقة و3 أجهزة لاب توب و2 شاشة تليفزيون وهاتف محمول و3 ساعات يد وحقيبة سفر بداخلها بعض الملابس وسماعة لاسلكية وهارد ديسك وجهاز راوتر ومبلغ مالي.

اعترافات المتهمين



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات لدى عميلهما سيئ النية عامل بمقهى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة اخري، أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، حريق داخل مطعم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات، وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كشف غموض العثور علي جثه شخص بقصر النيل

وفي واقعة اخري ، تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة ، من كشف غموض العثور علي جثة في حالة رائحة تعفن داخل شقة بمنطقة قصر النيل غرب القاهرة وتوالت النيابة العامة التحقيق .

كانت البداية بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية دائرة قسم قصر النيل.

وعلي الفور ، وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع فرقة المباحث في حضور مفتش الصحة والنيابة العامة وضباط الأدلة الجنائية.

وتبين من التحريات أن الجثة لرجل يدعى "سيد.م." عُثر عليه في حالة تعفن دون بعثرة في محتويات الشقة أو آثار كسر بمنافذ المسكن.

نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.