حماس تسلم رهينتين أمريكيتين لـ “ الصليب الأحمر” برعاية قطرية

أكدت مصادر مطلعة فلسطينية أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلمت رهينتين أمريكيتين إلى الصليب الأحمر.

وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلمت الرهينتين الأمريكيتين إلى الصليب الأحمر، وتم إخبار عائلتهما.

كانت القناة 13 العبرية، قالت، إن إسرائيل أكدت إطلاق حركة "حماس" سراح رهينتين أميركيتين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أنه تم إطلاق سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية استجابةً لجهود قطرية.

وقال أبو عبيدة : ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 14 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد.

وشنت حركة حماس هجوما مفاجئا ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.