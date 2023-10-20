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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المقاومة الفلسطينية تعيش في عقول العالم.. مطعم بفرنسا يحول اسمه لـ "حماس"

مطعم في فرنسا
مطعم في فرنسا

مع تصاعد الأزمة والعدوان الإسرائيلي وانتفاضة الشعوب العربية والأجنبية في الميادين من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، إذ أننا نشهد خلال الفترة الأخيرة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنشآت السكنية والمناطق الحيوية والمستشفيات والكنائس، مما تسبب في خروج الشعوب العربية في الميادين للمنادة ودعم القضية الفلسطينية، وذلك على خلفية ما قام به العدوان من قصف المدنيين كرد على ما قامت به “حماس” 7 أكتوبر.

 

إلا أن شكل الدعم كان بطريقة مغايرة من خلال تغير أحد المطاعم في إحدى المناطق في فرنسا لاسم واجهه المحل إلى "حماس"، وهي التي تقود المقاومة الفلسطينية بجانب عدد من الفصائل الأخر، إذ ان من خلال هذه العملية يعمل على إيحاء حركة حماس الفلسطينية.

 

وبسبب هذا التحرك من قبل صاحب المطعم بتغير اسم المحل إلى "حماس"، كان هناك تحرك حاد من قبل قوات الأمن في فرنسا، إذ ان فرنسا واحدة من الدول التي أعلنت دعمها الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، وهو ما أظهرته وزير الخارجية الفرنسية والتي أكدت على أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو من حقها وعليها الاستمرار في الرد.

وكان هناك رد قوي من قبل شرطة فالنسيا في  الإزالة الفورية لإشارة مضيئة على مدخل المطعم تضمنت كلمة حماس بالفرنسية بعدما انطفأ الحرف الأول منها والذي كان سيغير المعنى بشكل كامل.

 

إلا أنه في النهاية اكتشف أن هناك مشكلة فنية في الإضاءة والتي كانت سببًا في إظهار كلمة "Hamas" بدلًا من "Chamas"، إذ أن هذا حدث نتيجة أن حرف حرف "سي" لا يتصل بالكهرباء ولايزال بدون إنارة.

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