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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ننشر تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

عقد مجلس النقابة العامة لـ الأطباء، ظهر اليوم الجمعة، 20 أكتوبر، أول اجتماع له عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي، وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة.

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وأعلنت نقابة الأطباء، عن تشكيل هيئة المكتب، وهم: النقيب العام، الدكتور أسامة عبد الحى، ومنصب الوكيل، الدكتور  جمال عميرة، والأمين العام، الدكتور محمد فريد حمدي، والأمين المساعد الدكتور خالد أمين، وتولى مهام أمين الصندوق الدكتور أبو بكر القاضي، وأمين الصندوق المساعد الدكتور أحمد علي.

 

 

وفي سياق أخر، كان قد طالب الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، الأطباء والطبيبات كافة للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع أهلنا في غزة، وذلك أمام نقابة لأطباء (دار الحكمة) يوم الجمعة ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ عصرًا، وبمشاركة الأعضاء كافة بمجلس نقابات أطباء مصر فور انتهاء الانعقاد الأول للمجلس في تشكيله الجديد. 

إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعمًا للموقف المصري:

 يتقدم نقيب الأطباء، بدعوة أعضاء المهن الطبية والمواطنين كافة للمشاركة في الوقفة تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعمًا للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. 

 

 تأتي وقفة الأطباء للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف، وخصوصًا بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل سلطات الكيان المحتل، مع التأكيد على الزملاء والزميلات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية بضرورة ارتداء "البالطو الطبي الابيض" لتأكيد رسالة التضامن مع الاطقم الطبية".

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