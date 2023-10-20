تحذير من عواصف مغناطيسية تضرب الأرض هذا الشهر

حذرت خبيرة روسية من عواصف مغناطيسية تضرب الأرض هذا الشهر، مؤكدة أنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة.

وقالت سافينتش آلييفا، طبيبة الأمراض الباطنية، في تقرير نشرته العربية نت، إن عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض في 18 أكتوبر الجاري، وستعقبها قريبا عواصف أخرى.

وأوضحت آلييفا أن هذه العواصف يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام في المفاصل. كما يمكن أن تسبب اضطرابات نفسية وعاطفية، وحتى حالات من الذعر.

وأضافت آلييفا أنه عند حدوث هذه الاضطرابات، يجب شرب المزيد من الماء النقي، مع مراعاة نظام النوم والراحة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الكثير من الأطعمة المالحة، لأنها تربك الجهاز العصبي.

وذكرت آلييفا أن العلماء يحذرون من موجة كاملة من التأثيرات المغناطيسية في أكتوبر الجاري. وعلى وجه الخصوص، ستبلغ قوة العاصفة المغناطيسية 5 درجات في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، وستبلغ 6 درجات في الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر.

ويحدد الخبراء تلك العواصف المغناطيسية من خلال نشاط الشمس، الذي أصبح الآن مرتفعًا جدًا، وربما وصل الحد الأقصى للدورة الشمسية الحالية.

وكانت وكالة "ناسا" ابتكرت نظام إنذار مبكر يحذر من العواصف الشمسية، وأطلقت عليه اسم DAGGER.