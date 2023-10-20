ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مرض السكري

صنفت المعالج لاريسا ألكسيفا ارتفاع ضغط الدم ضمن الأمراض التي تسبب مرض السكري.

أشارت المعالج ألكسيفا في إحدى المقابلات إلى أن تطور مرض السكري يحدث في اتصال وثيق مع الاضطرابات الأيضية في الجسم على سبيل المثال، انتهاك استقلاب الكربوهيدرات أو الدهون، ونتيجة لذلك يرتفع مستوى السكر في الدم، ولا يملك الجسم الموارد الكافية لمواجهة الانحراف الذي يشكل خطورة عليه.

وعلى وجه التحديد، يحدث هذا عندما يتوقف الجسم عن الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين ويتطور لديه مقاومة للأنسولين.

وأشارت ألكسيفا إلى أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تنشأ كمشكلة مرتبطة بالعمر، قائلة "في مرحلة البلوغ، يستمر البنكرياس في إنتاج الهرمون الضروري (الأنسولين)، لكنه لا يعمل".

كما لفتت الطبيبة الانتباه إلى حقيقة أن الأمراض المزمنة التي يعانون منها يمكن أن تجعل الأشخاص عرضة للإصابة بمرض السكري على سبيل المثال، غالبًا ما يكون الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم عرضة للإصابة بمرض السكري.

وهناك عدد من الأمراض التي تصبح الأساس لظهور مرض السكري - ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الغدد الصماء، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات لدى النساء، وأمراض البنكرياس، والالتهابات الفيروسية مثل الحصبة الألمانية، وجدري الماء، وحتى الأنفلونزا.

وأضافت ألكسيفا أنه إذا كان الشخص يعاني من السمنة أو يتعرض في كثير من الأحيان للتوتر، فإن خطر الإصابة بمرض السكري يصبح مرتفعًا أيضًا بشكل خاص.