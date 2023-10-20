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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جلسة تدليك لرئيس شركة طيران تثير عاصفة انتقادات

صورة لجلسة المساج
صورة لجلسة المساج

جلسة تدليك أثارت حالة من الجدل والانتقادات موجهة لرئيس شركة طيران ماليزية، على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لنفسه عبر حسابه، وهو عاري الصدر أثناء وجوده بالمكتب يتلقى جلسة مساج.

 

وشارك  رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، الشريك المؤسس لشركة الطيران الماليزية، صورته على موقع لينكد أن، بهدف الإشاد بثقافة شركته، ولكنه تلقى عاصفة من الانتقادات بعدما اعتبر البعض الصورة بيئة عمل غير مناسبة.

 

وأوضح فرنانديز، أن اقترح عليه أحد زملائه الحصول على جلسة تدليك، لأنه كان يعاني من أسبوع مرهق، وقد أنهى للتو رحلة طيران مدتها 18 ساعة، وكان يعاني من الألم، وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة الاجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.

وبعد حالة الجدل التي أشعلتها صورة فرنانديز، قرر حذف تدوينته، ووصفه العديد من مستخدمي لينكد إن، بأن سلوكه غير احترافي، وأنه قد يجعل الأشخاص الآخرين في مكان العمل يشعرون بعدم الارتياح.

 

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