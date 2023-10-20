دوري السوبر الأفريقي.. الأهلي يتقدم على سيمبا التنزاني في الشوط الأول

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي التقدم على نظيره سيمبا التنزاني بنتيجة هدف دون رد، فى المباراة التى تجمعهما حاليًاعلى ملعب الأخير في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم.

سجل رضا سليم لاعب الأهلي هدف التقدم للمارد الأحمر فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الاول من المباراة.

وأهدر محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الاول للنادي الاهلي بعد مرور رائع للغاية من مدافع نادي سيمبا التنزاني والتي كانت في الدقيقة 13 من الشوط الاول من اللقاء، وكانت الفرصة الثانية في الدقيقة 25 من نفس الشوط.

وبدأ النادي الأهلي مباراة سيمبا بتشكيل ضم كل من:-

فى حراسة المرمى محمد الشناوي، وفى الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم الدبيس، وفى الوسط أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة، وفى الهجوم بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل سيمبا التنزاني