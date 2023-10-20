طفلة فلسطينية: "هنطلع لنتنياهو من كل مكان وهو زي الأرنب متخبي" (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد طفلة فلسطينية تدعى ليان وهي تتحدث بكل شجاعة عن عدم خوفها من قوات الاحتلال.

قالت ليان في الفيديو: "أنا مش بخاف من اليهود ولا من طياراتهم ولادباباتهم، لأن الله والمقاومة وكتائب القسام وجنين والقدس معنا".

تابعت: "الضرب هييجي لنتنياهو من كل مكان واحنا هنطلع له من أريحا والقدس والضفة ومن سوريا ولبنان وهو زي الأرنب متخبي، ولله هندعس على رقبتهم ونطخهم ولاد الحمير".

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137:





أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4137 وإصابة أكثر من 13 ألف فلسطيني، مع توقعات بارتفاع أعداد الشهداء والمصابين في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مدن مناطق القطاع.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة وقصف مناطق عدة بالقطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.

تستهدف آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح أكبر عدد ممكن من المدنيين، أطفالًا ونساءً وشيوخًا، وهدم وتدمير أحياء سكنية كاملة.

تصر إسرائيل على مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب، وترفض إقرار هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، جماهير الوطن إلى النفير العام اليوم الجمعة تحت عنوان ليتوقف العدوان على غزة، لا للتهجير أو الوطن البديل.

قال هنية، خلال كلمة له: “إن العالم بأسره مازال يتابع الصمود الأسطوري الذي يسجله أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة الأبية وتسجيلات المقاومة الفلسطينية وهي تدير هذه المعركة باقتدار”، مشيرًا إلى أن المقاومة بدأت ضربتها الاستراتيجية المدوية، وما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت.

أضاف هنية أن هذه الجرائم يتابعها العالم بأسره، كما أنها تسجل من جديد طبيعة العدو النازي الوحش الفاشي القاتل الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ.

مظاهرات داعمة لأهالي غزة تجوب المحافظات:

انطلقت مظاهرات حاشدة في محافظات الجمهورية تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

خرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بوسط القاهرة، وسوهاج والشرقية والفيوم والمنوفية وقنا وامتلأت الشوارع بالمتظاهرين.

وجَّهَ عدد كبير من نجوم الرياضة الدعوة لجموع المصريين، لوقفة تضامنية ودعم للقضية الفلسطينية، الجمعة أمام المنصة بطريق صلاح سالم بمدينة نصر.