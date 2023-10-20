كلاكيت ثاني.. كهربا يهدر هدف التقدم لـ الأهلي أمام سيمبا التنزاني

أهدر اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي فرصه تسجيل هدف للمارد الأحمر، في شباك نادي سيمبا التنزاني، والجارية بين الفريقين على ملعب ستاد بنيامين مكابا، ضمن مواجهات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

كهربا يهدر هدف التقدم للمرة الثانية أمام سيمبا

وأهدر محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الاول للنادي الاهلي بعد مرور رائع للغاية من مدافع نادي سيمبا التنزاني والتي كانت في الدقيقة 13 من الشوط الاول من اللقاء، وكانت الفرصة الثانية في الدقيقة 25 من نفس الشوط.

وبدأ النادي الأهلي مباراة سيمبا بتشكيل ضم كل من:-

فى حراسة المرمى محمد الشناوي، وفى الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وكريم الدبيس، وفى الوسط أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة، وفى الهجوم بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام سيبما التنزاني كل من مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد كريستو وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر.

على الجانب الأخر بدأ نادي سيمبا التنزاني مواجهة الأعلي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى:علي سالم جمعة، وفي الدفاع شوماري كابومبي ومحمد حسين وهينوك إينونجا وتشي مالون، وفي الوسط مزاميرو ياسين وفابريس نجوما وكلاوس تشاما ودينيس كيبو، وفي الهجوم لويس ميكيسوني وسعيدي نتيبازونكيزا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء سيمبا التنزاني أمام النادي الأهلي كل من لاكريد وإسرائيل ودوشو وكازي وكانوتيه وهاميس وبوتشو واونانا وشيلوندا وباليكي وفيري.