حمدين صباحي: الكيان الصهيوني زُلزل في 7 أكتوبر كما حدث يوم 6 أكتوبر 1973 (فيديو)

قال السياسي حمدين صباحي، إن أمريكا هي من زرعت هذا الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وهم من يعملون على حمايته، مؤكدا أن الكيان الصهيوني زُلزل في السابع من أكتوبر الماضي مثلما حدث في حرب أكتوبر المجيدة.

وتابع “صباحي” خلال كلمته عبر فضائية “ cbc”، اليوم الجمعة، أن الإدارة الأمريكية هي إدارة منحازة إلى الجانب الإسرائيلي دائما، إلا أن موقفها في هذه المرة كان وقح بشك فج أمام العالم أجمع، ولا يليق برئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر قوى كبرى مثل جو بايدن يكذب ويكرر كذبه ويتواطأ على دم المرضى في مستشفى المعمداني.

وأشار إلى أن الجماهير المصرية المحتشدة في الميادين تعبر عن موقف حاسم وداعم مع فلسطين وضد الاستعمار والاحتلال والوحشية، لافتا إلى أنه يدعم الموقف المصري الرسمي في فتح المعابر، وفي رفض التوطين والتهجير إلى سيناء، والمطالبة بضرورة وقف الحرب بشكل فوري وإدانته الوحشية للاحتلال وأفعاله في غزة.

وشدد صباحي على أن الموقف الشعبي المصري تجاه القضية الفلسطينية عظيم، إذ أن الشعب المصري دائما هو شعب عظيم ومعلم ويثبت ذلك يوما بعد يوم.

مظاهرات داعمة لأهالي غزة تجوب المحافظات

انطلقت مظاهرات حاشدة في محافظات الجمهورية تلبية لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

وخرجت مظاهرات بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر بوسط القاهرة، وسوهاج والشرقية والفيوم والمنوفية وقنا وامتلأت الشوارع بالمتظاهرين.

وجه عدد كبير من نجوم الرياضة الدعوة لجموع المصريين، لوقفة تضامنية ودعم للقضية الفلسطينية، الجمعة أمام المنصة بطريق صلاح سالم بمدينة نصر.

نجوم الفن والرياضة في مظاهرات للتضامن مع أهالي غزة

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في الدعوة للوقفة التضامنية مع أهالي غزة من بينهم مدرب حراس المرمى أحمد ناجي، واللاعب عبد الظاهر السقا، وأحمد حسن، ومعتز اينو والإعلامي الرياضي إبراهيم فايق وبشير التابعى، واللاعب الدولي محمود كهربا، واللاعب عبدالستار صبري، وشادي محمد، وعدد كبير من اللاعبين والمشاهير.

كانت العديد من المحافظات، قد شهدت خروج المصريين في مسيرات ووقفات تضامنية تنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين في المستشفى المعمداني في غزة، وتسبب في استشهاد الآلاف من الأبرياء، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى في موقفه من القضية الفلسطينية.

جوتيريش : من المستحيل أن تكون أمام معبر رفح ولا تشعر بأن قلبك محطم

وفي سياق آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه من المستحيل أن تكون هنا أمام معبر رفح ولا تشعر بأن قلبك محطم.

وأضاف جوتيريش، في كلمته بالمؤتمر الصحفي من أمام معبر رفح: لدينا 2 مليون شخص تحت النيران ويحتاجون كل شىء للنجاة.. وفي هذا الجانب (مصر) لدينا الكثير من الشاحنات المحملة بالمياه والطعام والدواء، فهذه الشاحنات هي خط حياة والفارق بين الحياة والموت للكثيرين لأهالي غزة العالقين هنا.

وتابع: مؤخرًا، أُعلن من إسرائيل والولايات المتحدة أن المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول لغزة، وأنا أعلم أن هناك اتفاقا بين مصر وإسرائيل لجعل هذا ممكنا، لكن هذا الإعلان تم بعد شروط وقيود؛ لذا نعمل الآن بشكل فعال مع كل الأطراف (مصر- إسرائيل- الولايات المتحدة) للتأكد من توضيح هذه الشروط والحد من هذه القيود، من أجل إدخال هذه الشاحنات بأسرع وقت ممكن للمكان المطلوبة فيه.

وأردف: نحتاج بشدة لإدخال هذه الشاحنات في أسرع وقت ممكن وبأكثر كمية ممكنة، ومن أجل هذا يجب أن يكون هناك مجهود مستمر.. نحن بانتظار قوافل بأعداد للدخول كل يوم إلى غزة لمساعدة الأهالي.