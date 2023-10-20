إحباط ترويج 19 كليو حشيش في الاسكندرية

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية عنصر إجرامي يتاجر في المخدرات بالإسكندرية، عُثر بحوزته على 19كليو من مخدر الحشيش وإحباط ترويجها على عملائه ،وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى ، مقيم بالإسماعيلية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد 195 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,500 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,400,000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.