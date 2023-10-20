خولة عادل: الموديل القديم ذاكرة التراث وحافظته

قالت الموديل خولة عادل، إن الحفاظ على الموديل القديم وتطويره بما يتناسب مع العصر من أهم وسائل الحفاظ على التراث والتاريخ، حيث يعكس القيم والتقاليد والأفكار والأحداث التي مرت بها الأجيال السابقة.

وأكدت الموديل خولة عادل، إن تطوير الموديلات القديمة يساهم في الحفاظ على التراث من خلال نقله للأجيال القادمة بشكل معاصر، مما يساعدهم على التعرف على تاريخهم وثقافتهم وحضارتهم.

وشددت الموديل خولة عادل، على أن الحفاظ على التراث يعزز من الهوية الوطنية حيث يساهم النموذج القديم في تعزيز الهوية الوطنية، كونه يربط الناس بتراثهم ويجعلهم يعتزون به.

ولفتت الموديل خولة عادل، إلى أن النموذج القديم من الموديلات والموضة القديمة واللباس القديم هو جزء مهم من التراث، ويجب الحفاظ عليه من أجل الأجيال القادمة.

وأشادت بمعرض تراثنا الذي يقام في مصر ويجمع بين القديم والحديث، تلك الحرف اليدوية تشجع الأجيال الجديدة على الاهتمام بالنموذج القديم.