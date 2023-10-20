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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

دعماً للقضية الفلسطينية.. وقفة تضامنية لأهالي النوبارية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، مشاركة المئات من المواطنين، في الوقفة  مع التضامنية مع أهالي غزة ، ومساندتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي ، التي يقوم بمجازر يومية ضد الأبرياء ، والذي أسفر عن الألاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والسيدات .

ردد المواطنين العديد من الهتافات المساندة للشعب الفلسطيني، والمنددة للعدوان الإسرائيلي ، ومنها بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين ، تسقط تسقط إسرائيل ،فلسطين عربية عربية ، الدم العربي خط أحمر  

كان المئات من أبناء مدينة النوبارية قد انتقلوا عبر عشرات الإتوبيسات ، إلي ميدان جلال قريطم بوسط مدينة دمنهور، عقب صلاة الجمعة، للمشاركة في الوقفة التضامنية ، التي تم الإعلان عنها ، لمساندة أهالي فلسطين ، والمطالبة بوقف المجازر اليومية ضد أهالي غزة 

الجريدة الورقية