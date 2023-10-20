دعماً للقضية الفلسطينية.. وقفة تضامنية لأهالي النوبارية

شهدت مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، مشاركة المئات من المواطنين، في الوقفة مع التضامنية مع أهالي غزة ، ومساندتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي ، التي يقوم بمجازر يومية ضد الأبرياء ، والذي أسفر عن الألاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والسيدات .

ردد المواطنين العديد من الهتافات المساندة للشعب الفلسطيني، والمنددة للعدوان الإسرائيلي ، ومنها بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين ، تسقط تسقط إسرائيل ،فلسطين عربية عربية ، الدم العربي خط أحمر

كان المئات من أبناء مدينة النوبارية قد انتقلوا عبر عشرات الإتوبيسات ، إلي ميدان جلال قريطم بوسط مدينة دمنهور، عقب صلاة الجمعة، للمشاركة في الوقفة التضامنية ، التي تم الإعلان عنها ، لمساندة أهالي فلسطين ، والمطالبة بوقف المجازر اليومية ضد أهالي غزة