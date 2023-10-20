روان الشمسان: ألوان الموضة الحديثة تنوع وجرأة

قالت الفاشون روان الشمسان، إن اتجاهات الموضة تتغير باستمرار، ويظهر كل عام مجموعة جديدة من الألوان التي تسيطر على عالم الأزياء. وفي عام 2023، ظهرت مجموعة متنوعة من الألوان الحديثة التي تتميز بالجرأة والتنوع.

وأشارت الفاشون وعارضة الأزياء روان الشمسان،

إلى أن من أبرز الألوان الحديثة في عام 2023:

* *الأصفر:* يرمز الأصفر إلى السعادة والتفاؤل، وهو لون جريء وملفت للنظر.

* *البرتقالي:* يرمز البرتقالي إلى الطاقة والحيوية، وهو لون دافئ وجذاب.

* *الأرجواني:* يرمز الأرجواني إلى السحر والرومانسية، وهو لون أنيق وجذاب.

* *الألوان الزاهية:* مثل الأخضر والأزرق والأحمر، والتي تتميز بالجرأة والتميز.

وأكدت الفاشون روان الشمسان، أن الألوان الحديثة في عام 2023 تعكس روح العصر، وتتميز بالجرأة والتنوع، وهي مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن إطلالة عصرية وجذابة.