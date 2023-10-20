مظاهرات حاشدة بأسيوط لدعم القضية الفلسطينية

تجمع الآلاف من أبناء الصعيد في محافظة أسيوط، مهدهم الشهداء وعناصر القوات المسلحة، للتعبير عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية. حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن التضامن القوي والراسخ مع الشعب الفلسطيني وتدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

كان شعار "الصعايدة قولها قوية الحل في البندقية" حديث الجميع، حيث حملت هذه العبارة صوت الثأر والمقاومة ضد الظلم والاحتلال. تعكس هذه الجملة الصعبة إرادة الصعيد في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم في نضالهم العادل لتحقيق حقوقهم واستعادة أراضيهم المحتلة.

لم تكتفِ الجماهير الصعايدية بالتجمعات والشعارات فحسب، بل قرروا أيضًا إطلاق حملات واسعة من التبرعات المالية والمواد الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني. فهم يدركون الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، ورغبتهم الصادقة في توفير الدعم والمساعدة لهم في هذه اللحظات الصعبة.

يأتي هذا الحشد المذهل في أسيوط كتعبير قوي عن التضامن والوحدة في وجه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وتشير هذه المظاهرات إلى أن الدعم الشعبي لفلسطين لا يقتصر على مناطق معينة، بل يمتد إلى كل ربوع مصر وفي كل مناطقها.

تؤكد هذه المظاهرات أهمية قضية فلسطين ولفت الانتباه العالمي لما يحدث هناك من انتهاكات وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. فالصعايدة بدورهم يظهرون تواصلهم مع الأحداث الجارية في العالم، وليست فقط حالة خاصة بإقليمهم، بل هي قضية للإنسانية والعدالة.

مظاهرات أسيوط لدعم القضية الفلسطينية

لذلك، فإن هتاف "الصعايدة قولها قوية الحل في البندقية" يعبر عن قوة العزيمة والإرادة للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في مطالبهم العادلة. فالبندقية ترمز إلى رمزية القوة والثأر، مشيرة إلى حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسهم واستعادة حقوقهم المشروعة.

فعندما يخرج الصعايدة للتظاهر في مثل هذه الأحداث، فإنهم يقدمون صورة حقيقية للتضامن والوحدة والقوة التي يمكن أن تتحقق عندما يتحد الشعب في وجه الظلم والاضطهاد. إنها رسالة قوية للعالم بأن الصعايدة ليسوا بعيدًا عن القضايا العالمية، بل هم شعب واع يفهم قضايا العدالة ويسعى للمساهمة في تحقيقها.

بذلك، يثبت الصعايدة مرة أخرى أنهم قادرون على أن يكونوا جزءًا نشطًا من التغيير وداعمين قويين للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. إن تكاتفهم وتضامنهم يعكسان رغبتهم الحقيقية في إحداث تغيير وبناء مستقبل أفضل للشعوب التي تعاني من الظروف الصعبة. فلنحمل الصعايدة كشعب مثالاً في التضامن والعطاء لمن يحتاجون إليه.