الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة الأهلي بدوري السوبر الأفريقي

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني

أعلن البرازيلي  روبرتو أوليفيرا، مدرب فريق الكرة الأول بنادي سيمبا التنزاني، عن تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مباراة الأهلي، بعد قليل، على ملعب مكابا بدار السلام بتنزانيا في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

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تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

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بث مباشر..الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي الأن

تشكيل سيمبا التنزاني أمام الأهلي بدوري السوبر الأفريقي


في حراسة المرمى:علي سالم جمعة

في الدفاع: شوماري كابومبي، محمد حسين، هينوك إينونجا، تشي مالون

في الوسط: مزاميرو ياسين، فابريس نجوما، كلاوس تشاما، دينيس كيبو

في الهجوم:  سعيدي نتيبازونكيزا، لويس ميكيسوني.

تشكيل سيمبا التنزاني
الجريدة الورقية