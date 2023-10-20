تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة الأهلي بدوري السوبر الأفريقي

أعلن البرازيلي روبرتو أوليفيرا، مدرب فريق الكرة الأول بنادي سيمبا التنزاني، عن تشكيله الرسمي الذى سيخوض به مباراة الأهلي، بعد قليل، على ملعب مكابا بدار السلام بتنزانيا في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة.

تشكيل سيمبا التنزاني أمام الأهلي بدوري السوبر الأفريقي



في حراسة المرمى:علي سالم جمعة

في الدفاع: شوماري كابومبي، محمد حسين، هينوك إينونجا، تشي مالون

في الوسط: مزاميرو ياسين، فابريس نجوما، كلاوس تشاما، دينيس كيبو

في الهجوم: سعيدي نتيبازونكيزا، لويس ميكيسوني.