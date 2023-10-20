عادل حسن رئيسًا لاتحاد الجيت كيندو بالتزكية

فاز المهندس عادل حسن بمنصب رئيس الاتحاد المصرى للجيت كيندو بالتزكية ، وذلك فى الجمعية العمومية العادية التى عقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بمقر الاتحاد بحلمية الزيتون.

وحصل إسلام عبد السلام على منصب العضوية أيضا بالتزكية ، حضر الجمعية ممثلى الأندية الخمسة أعضاء الجمعية العمومية، وهم عبد الله أحمد صالح " دكرنس "، وأسامة أحمد حامد " قلين "، وأحمد وفيق الشعراوى " الشباب"، وشادى محمد عبد الوهاب "دمياط"، وحامد حسن حامد "مطوبس" الذين وافقوا بالإجماع على فوز الرئيس والعضو بالتزكية ، بعد أن أغلق باب الترشيح عليهما فقط ، دون أن يتقدم أى منافس على المتصبين ، سواهما .

ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال التى نصت عليه لائحة النظام الأساسى للاتحاد , ولم يستغرق مناقشة جدول الأعمال بالكامل سوى دقائق معدودة ، والتى قادها المستشار محمد صلاح ، ومعه أحمد سعيد ممثلا للجنة الأوليمبية المصرية ، كما حضر الجمعية من مجلس اللواء أحمد خليفة نائب رئيس مجلس ادارة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد ، والمستشار سمير صبرى أمين الصندوق ورئيس الاتحاد الافريقى ، وأشرف سرور عضو مجلس الإدارة ، وحسام عبد اللطيف المدير التنفيذى للاتحاد .

اعضاء الاتحاد

فى أول تصريح لرئيس الاتحاد الجديد المهندس عادل حسن قال أنه سوف يسعى مع أعضاء مجلس الإدارة على نشر اللعبة فى مختلف محافظات مصر ، وتوسيع قاعدة الممارسة ، وزيادة اللاعبين واللاعبات المسجلين فى السجلات الرسمية للاتحاد ، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على الثقة الكبيرة التى منحوها له ، مؤكدا أنه سوف يسعى بكل جهد مع مجلس الإدارة على رفع شأن اللعبة ونشرها بالشكل الذى يليق بسمعة مصر الرياضة وريادتها فى كافة المجالات ، بفضل الطفرة الانشائية الرياضية الكبيرة ، والجمهورية الجديد التى يسعى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهد للانتهاء منها فى أقرب وقت ، من أجل الأجيال الحالية والأجيال القادمة ، لكى يعيشوا فى رغد من العيش .