بشاير المحمد توضح أنواع الإعلانات التجارية

كشفت الممثلة السعودية بشاير المحمد التي شاركت مؤخرا في عدد من الاعلانات التجارية، إن هناك أنواع في هذا القطاع الهام.

وأشارت بشاير المحمد إلى أن هناك إعلانات التلفزيون: وهي الإعلانات التي تُبث على شاشات التلفزيون، بينما هناك إعلانات الراديو وهي الإعلانات التي تُبث على موجات الراديو.

ولفتت بشاير المحمد إلى أن هناك إعلانات الإنترنت وهي الإعلانات التي تُبث على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما هناك إعلانات الطباعة وهي الإعلانات التي تُنشر في الصحف والمجلات.

وأوضحت بشاير المحمد، أن هناك عدة معايير لاختيار الممثلة للإعلانات التجارية، من أبرزها الشهرة والمظهر والشخصية.

أضافت أنه يجب أن تكون الممثلة مشهورة وذات شعبية واسعة، حتى يتمكن الجمهور من التعرف عليها،

وأن تتمتع الممثلة بمظهر جذاب وجذاب، حتى تجذب انتباه الجمهور.

كما يجب أن تتمتع الممثلة بشخصية مناسبة للعلامة التجارية، حتى تُعكس صورة إيجابية عن العلامة التجارية.

ونوهت بشاير المحمد، بأن هناك العديد من الأمثلة على الإعلانات التجارية للممثلة، منها:

إعلانات منتجات التجميل: حيث تُستخدم الممثلات لتسويق منتجات التجميل، مثل كريمات الوجه والعطور ومستحضرات الشعر.

إعلانات منتجات الملابس: حيث تُستخدم الممثلات لتسويق منتجات الملابس، مثل الفساتين والبدلات والقمصان.

إعلانات منتجات السيارات: حيث تُستخدم الممثلات لتسويق منتجات السيارات، مثل السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة.

إعلانات منتجات العناية الشخصية: حيث تُستخدم الممثلات لتسويق منتجات العناية الشخصية، مثل الصابون والشامبو والكريمات.

وشددت بشاير المحمد على أن الإعلانات التجارية للممثلة تعتبر من الاستراتيجيات التسويقية الفعالة، حيث تُسهم في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز صورتها وزيادة المبيعات.