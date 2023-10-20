أئمة الشرقية يناصرون قرارات الرئيس ويفوضونه لحماية الأمن القومي المصري

شارك المئات من أئمة وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية، تقدمهم الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، في تظاهرة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة الشرقية، بوسط مدينة الزقازيق، عصر اليوم الجمعة، لتأييد ودعم ومناصرة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتفويضه لحماية أمن مصر القومي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم القضية الفلسطينية، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء من قطاع غزة.

ندد المتظاهرون بالعدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وحتى الآن بمدة تزيد عن 14 يومًا، والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلي والجرحي بين صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصًا بعد قصف العدوان الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني، ومسجدًا في جباليا شمال قطاع غزة، وكنيسة القديس بوفيليوس الأثرية بغزة.

ردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية، ورفض تهجيرهم من أراضيهم، من بينها: "لا للتجهير، لا للعدوان الإسرائيلي على غزة، غزة يا غزة يا رمز العزة، فلسطين قضيتنا، يا فلسطين يا فلسطين السيسي معاكي يا فلسطين، و بالروح بالدم نفديك يا أقصي، ورفع الأئمة الأعلام المصرية والفلسطينية، والرايات السوداء حزنًا على قتل الأطفال والأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين.

أكد الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية خلال تصريحات له اليوم للوفد، أهمية المشاركة في هذه الوقفة التظاهرة التي شارك فيها الملايين في ميادين محافظات الجمهورية، وذلك انطلاقًا من حسهم الوطني، ودعمهم للقيادة السياسية الرشيدة، مرددين الشعارات المنددة بجرائم إسرائيل ضد أفراد الشعب الأعزل الآبي.