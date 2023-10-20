تظاهر الآلاف بالمنيا تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية

شهد ميدان بالاس وسط محافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، تجمع وتظاهر الآلاف من مختلف التيارات السياسية والشعبية والمنظمات الشبابية والإئتلافات الشعبية ، والأطفال والنساء من المسلمين والأقباط ، وذلك تنديدا بمجازر إسرائيل ضد الأشقاءمن الشعب الفلسطيني في غزة مرددين هتافات …. غزة لن تركع لا بدبابة ولا مدفع .

ومنددين بإستهداف العدو الصهيوني لمستشفى المعمداني ، وقتل الألاف من الأطفال والنساء الأبرياء ، في جريمة بشعة يندى لها الجبين ، وردد المتظاهرون عدة هتافات منها ، بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. فلسطين عربية .. يا اللي ساكت ساكت ليه.. تسقط تسقط إسرائيل فلسطين عربية .. غزة غزة يا رمز العزة ..لا لا للتهجير ..لا لا للتهجير ..افهمها يا يهود القضية مش هتموت .. واحد اثنين الجيش العربى فين .. يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح … اعملها يا سيسي واحنا وراك .. خلف الجيش واحنا معاك .. يا فلسطين احنا معاك الشعب المصري كله فداك .

بالروح بالدم نفديك يا أقصي.. يلا يا سيسي خذ قراراك الشعب المصري كله وراك .. غزه غزه لن تركع لا بدبابة ولا بمدفع .. ياله يا جيشنا خذ قرارك الشعب المصري غدفي انتظارك..الشعب المصري في الميدان .. الشعب المصري في كل مكان .. أرضي وارضك مش للبيع .. علي الاقصي رايحين شهداء بالملايين ، ورفع المتظاهرين رايات مكتوب عليها .... عملناها مره ..قادرين نعملها كل مره .. فلسطين حره من البحر للنهر… كلنا مع غزه …احنا معاك في السلم والحرب احنا نفوض والرئيس يقرر .. احنا معاك .. كل اخ عربي اخ .