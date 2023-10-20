أساتذة جامعة جنوب الوادي يشاركون بمظاهرة ميدان الساعة في قنا

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي المسيرة التي نظمتها الجامعة، اليوم الجمعة، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني وتأييدًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري.

شارك بالمسيرة الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وحشد من طلاب الجامعة.

قال رئيس الجامعة: “إن هذه المشاركة الواسعة تعكس دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الغاشم، وتأييد الرئيس في حماية الأمن القومي المصري”.

أضاف رئيس الجامعة أن مصر هي قلب العروبة النابض ودائمًا ما تحتضن القضايا القومية بتجرد وإخلاص وخلال الوقفة ردد المشاركون الهتافات منددين بالعداون الغاشم ورفعوا اللافتات المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

عاد ميدان الساعة، الميدان الأشهر الواقع فى قلب مدينة قنا، ليصدح بأصوات التظاهرات والغضب مجددًا بعد توقف 10 سنوات مضت.

قبل يومين أطلق المئات من طلاب جامعة جنوب الوادي، شرارة المظاهرات فى الميدان الشهير، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، ودعمًا للأسر الفلسطينية فى قطاع غزة الذي يعاني تحت نير القصف الإسرائيلي الذي لا يفرق بين ثكنات العسكر والمناطق السكنية التي يقطنها المدنيين وأطفالهم.

اليوم الجمعة تفاعل ميدان الساعة وسط مدينة قنا، لإبراز الغضب الشعبي ضد الممارسات بحق الشعب الفلسطيني، وامتلأت جنبات الميدان بعشرات اللافتات الرافضة لقتل الأبرياء فى فلسطين.

توافد المشاركون فى المظاهرة من مساجد قريبة عدة من محيط ميدان الساعة، أهمها مسجد ناصر بشارع 23 يوليو، فى شكل مسيرات، برز منها مسيرة من جامعة جنوب الوادي، وشهد المظاهرات مشاركة من السيدات والفتيات، فضلًا عن شرائح عمرية متباينة، واستخدم المتظاهرون مكبرات الصوت لتردديد الهتافات، فضلًا عن أعلام فلسطين التي اكتسي بها الميدان.

وردد المتظاهرون من المواطنين، هتافات: "ياشهيد ارتاح واحنا نكمل الكفاح" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" و"مصر وفلسطين إيد واحدة" و"غزة رمز العزة" و"بالروح الدم نفديك يا فلسطين"، و"يا فلسطين إحنا وراك بالملايين".