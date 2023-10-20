تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا التنزاني بدوري السوبر الأفريقي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيله الرسمي لخوض مباراة نظيره سيمبا التنزاني التى تجمع الفريقين على ملعب الأخير فى ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

فى الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم الدبيس

فى الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، أفشة

فى الهجوم: بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء اليوم الجمعة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولى بحضور 30 ألف مشجع.

التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.