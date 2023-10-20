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السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شباب الغربية تندد بالمجزر الإسرائيلية في فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، في الوقفة الشعبية مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، وتفوض الرئيس السيسي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري و دعم القضية الفلسطينية.

وأكد  يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأن الشعب المصرى يوجد  أكثر من 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط  أحمر.

ورفع جميع العاملين بالشباب والرياضة وجميع الكيانات الشبابية، وأعضاء البرلمان، وفريق yly، الأعلام المصرية و الفلسطينية ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين " تحيا مصر "" يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي يافلسطين".

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