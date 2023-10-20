تشكيل الاتحاد أمام التعاون .. بنزيما وحمدالله في الهجوم

أعلن المدير الفني نونو سانتو تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة التعاون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 10 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة الاتحاد أمام التعاون كالأتي:

حارس المرمى: غروهي

الدفاع: بامسعود .. عمر .. فليبي .. مهند

الوسط: كورنادو .. كانتي .. عوض .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

يهدف اتحاد جدة لتحقيق الفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعويض خسارته في المباراة الماضية بعد سقوطه أمام جاره الأهلي بهدف نظيف، فيما يأمل التعاون في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار لملاحقة الهلال المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

يأتي اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 19 نقطة بعد تحقيقه الانتصار في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة والخسارة في مباراتين، بينما يأمل التعاون في مواصلة نتائجه الإيجابية، ومواصلة ملاحقة الهلال، ويملك التعاون 22 نقطة في وصافة الدوري، خلف المتصدر بفارق نقطة.

توقيت مباراة اتحاد جدة و التعاون بالدوري السعودي:

تبدأ مباراة اتحاد جدة و التعاون في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.