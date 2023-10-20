البرياني بالدجاج.. بالطعم الرائع

تحرص الأمهات على تحضير الوصفات المفيدة على خطى الشيفات قبل العزومات العائلية المحببه لها لذا نقدم لكٍ اليوم وصفة شهيرة في دولة المملكة العربية السعودية لتحضيرها بأسلوبك الخاص مع الدجاج الشهي.

ويحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

حضري طريقة البرياني بالدجاج بطريقة الشيف وأبهري عائلتك بما لذّ وطاب من أشهى الأطباق العربية المميزة .

المقادير

- البصل : 2 حبة (للأرز)

- طماطم : 2 حبة (للأرز)

- فلفل أخضر حار : 3 حبات (للأرز)

- الثوم : 5 فصوص (للأرز)

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان (للأرز)

- الأرز طويل الحبة : 4 اكواب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (للأرز)

- كبش القرنفل : مسمار (للأرز)

- هيل : 5 حبات (للأرز)

- زبادي : 3 ملاعق (للأرز)

- الماء : 6 اكواب (ماء سلق الدجاج، للأرز)

- أفخاذ الدجاج : 3 أفخاذ

- زبادي : كوب (للدجاج)

- الخل : ربع كوب (للدجاج)

- الزيت النباتي : ربع كوب (للدجاج)

- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس، للدجاج)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مهروس، للدجاج)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة، للدجاج)

- الكاري : ملعقة صغيرة (للدجاج)

- العقدة الصفراء : ملعقة صغيرة (كركم، للدجاج)

- ملح : ملعقة كبيرة (للدجاج)

- الفلفل الأبيض : رشّة (للدجاج)

- جوزة الطيب : رشّة (للدجاج)

طريقة التحضير

1. للأرز: قطعي البصل والطماطم والفلفل، واهرسي الثوم، واغسلي الأرز، من ثم انقعيه في كمية وافرة من الماء لمدة ربع ساعة.

2. حمّري البصل في قدر محتوية على الزيت، من ثم أضيفي الثوم والدجاج والبهارات والتوابل (الملح والفلفل الأسود والكمّون والكزبرة الجافة والزعفران والقرفة وكبش القرنفل والهيل)، وقلبي على نار هادئة.

3. أضيفي الطماطم والفلفل المفرومين، وقلبي حتى يكثف قوام الخليط، من ثم اسكبي الزبادي وماء سلق الدجاج، وغطي القدر، واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الدجاج.

4. أضيفي الأرز، ثم غطي القدر، واتركيها على النار حتى ينضج الأرز.

5. للدجاج: اخفقي مقادير التتبيلة (الزبادي، والخل وزيت الزيتون والثوم المهروس والزنجبيل المهروس والكزبرة المطحونة والكاري والكركم والملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب) بواسطة الخفاقة اليدوية، وتبلي أفخاذ الدجاج فيها، وذلك لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة. من ثم صفّي أفخاذ الدجاج في صينية الفرن، وغطّي الأخيرة بورق الألومينيوم، واشوي الدجاج في فرن محمى مسبقاً على حرارة 200 درجة، وذلك لمدة 40 دقيقة. من ثم انزعي ورق الألومينيوم واتركي الصينية لتتحمّر في الفرن، حتى يصبح لون الدجاج ذهبياً.

6. للتقديم: اسكبي الأرز في طبق التقديم، وصفي أفخاذ الدجاج.