في أكتوبر الوردي حضري  سلطة السبانخ بالليمون للوقاية من سرطان الثدي

يشكل سرطان الثدي رعب كبير للمرأة التي تتخطي عمر الاربعين وهذا ما يدفع الكثيرات منهن الي ممارسة الرياضة بأستمرار وتناول الوصفات الغذائية الصحية المفيدة لصحة أجسادهن.

ويتكون سرطان الثدي هو السرطان الذي يتكون في خلايا الثديين، حيث يأتي بعد سرطانَ الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة، يصيب سرطان الثدي كلاً من الرجال والنساء، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء.

وزادت معدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي، كما قل عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض بشكل منتظم، ويرجع ذلك في الأغلب إلى عدد من العوامل، مثل الكشف المبكر، واتباع طريقة علاج جديدة تراعي حالة كل مريض، والارتقاء بمستوى فهمنا لطبيعة هذا المرض.

ومن الوصفات المفيدة لتجنب الإصابة بسرطان الثدي هي سلطة السبانخ بالليمون الصحية للوقاية من سرطان الثدي بخطوات سهلة يسهل تحضيرها على مائدة الغداء يوميًا.

المقادير

- السبانخ : 2 كوب (مغسول بالماء ومصفى ومفروم ناعم)

- الخل : ملعقة صغيرة

- الجوز : ربع كوب (محمص)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي السبانخ المفروم في وعاء، ونكّهي بالملح، وعصير الليمون الحامض، والخل.

أضيفي الثوم المهروس وقلبي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض.

اسكبي سلطة السبانخ بالليمون في طبق التقديم، ورشيها بزيت الزيتون، ووزعي الجوز فوق السلطة، وقدميها.