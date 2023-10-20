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وباء يهدد غزة خلال رحلة البحث عن مياه صالحة للشرب تحت القصف السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني سوناك، في قصر الاتحادية لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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احتشاد الالاف من السكندرين لتاييد السيسى تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على امن مصر

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غرفة القاهرة تنظم وقفة لدعم قرارات الرئيس "السيسي" لمساندة القضية الفلسطينية

وقال الرئيس السيسي: " نحتاج خلال تلك المرحلة التحرك واحتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها"، مؤكدًا أنه من المهم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

السيسي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون الدولي لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

كما أكد السيسي، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

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