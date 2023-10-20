السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء البريطاني سوناك، في قصر الاتحادية لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي: " نحتاج خلال تلك المرحلة التحرك واحتواء تطورات لا يمكن السيطرة عليها"، مؤكدًا أنه من المهم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

السيسي يؤكد ضرورة ضمان وصول المساعدات إلى غزة

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون الدولي لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

كما أكد السيسي، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقًا للمرجعيات الدولية المعتمدة.