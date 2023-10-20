رسالة شديدة اللهجة من شريهان إلى رئيس أمريكا والسبب فلسطين.. شاهد

حرصت النجمة شريهان، على توجيه رسالة شديدة اللهجة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بسبب أزمة القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت النجمة شريهان، في تدوينة عبر حسابها قائلة: "إلى السيد Joe Biden رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، سيادتك لستُ عادلاً أو الكيان الصهيوني المحتل ونتنياهو فوق أي وكل قانون، وخارج منظومة العالم وبني الإنسان و البشر أو الكيان الصهيوني المحتل له قانون وحريات وديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية ولديك والفلسطينيون ك عرب مسيحيين ومسلمين لهم حريات وديمقراطية وقانون آخر مختلف تماماً عندك!! .. وغير القانون الدولي الذي يُطبق على العالم أجمع أو حضرتك ليس على قيد الحياة ونحن في عالم وأنت في عالم آخر أو أنت وشعب الكيان الصهيوني ناس وبشر والفلسطينيون ونحن ناس وبشر؟!".

وتابعت: "سيادة الرئيس Joe Bide الكيان الصهيوني يرتكب بدعم وتأييد أمريكي غربي إبادة جماعية للشعب الفلسطيني مسلم ومسيحي وهذا يسمى في قانونكم والقانون الدولي ‎جرائم حرب حاسبوا نتنياهو وأوقفوا هذه الإبادة الجماعية وهذا الظلم وعدم الإنسانية اللهم إنّ الأرض أرضك.. والجند جندك.. والأمر أمرك.. وأنت القويّ العزيز.. فانصرهم نصرًا عزيزًا مؤزّرًا تشفي به صدورنا على العالم العاقل المتزن أن يتحد ضد الظلم وتكون رسالته الحق والعدل والسلام، وإلا على الدنيا السلام".

نقابة المهن التمثيلية تدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تطورات الأوضاع في غزة

وكانت أعلنت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة.

وجاء البيان كالتالي: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".

وتابع : "إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وأضاف: "استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

وأختتم البيان: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".