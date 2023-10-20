ضبط كمية من المواد الغذائية بدون ترخيص بالمرج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.. فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتى:

ضبط (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شعرية مقلية" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (عدد 2568 كيس شعرية مقلية - 264 كيلو جرام مواد خام جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - 2000 كرتونة فارغة) .

ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئه المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "الأرز" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهول المصدر وغير مصحوب بأيه مستندات تدل على مصدرهابقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (6 طن أرز) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.