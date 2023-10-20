مليونية مصرية لدعم فلسطين في مدينة نصر

في صورة ملفتة رفع أبناء مصر الأعلام الفلسطينية ومن بينهم أكبر علم فلسطيني يبلغ طوله 100 متر، بعدما احتشد الملايين من في شارع النصر بمدينة نصر وتعالت شعاراتهم وهتافاتهم دعمًا لفلسطين وغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أحد الشباب الفلسطينين المتواجد وسط الآلاف من المواطنين أمام المنصة بمدينة نصر، بأن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وغزة والجنة أقرب إليهم من سيناء، وباقون في أرضهم حتى الموت.



تعالت هتافات المواطنين تعبيرًا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل.. من بينها بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. سينا سينا مش هنسيب أراضينا.

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