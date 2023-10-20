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الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار..فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص ، مقيمين بالشرقية) بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة حدادة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق متر ونصف وأدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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