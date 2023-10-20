عاجل
وباء يهدد غزة خلال رحلة البحث عن مياه صالحة للشرب تحت القصف السيسي: يجب التنسيق والتعاون لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية (فيديو)
الجمعة 20 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 53 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوممن ضبط كلٍ من:

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) مطلوب التنفيذ عليه فى 53حكم قضائى فى قضايا "تبديد -شيك" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "17 سنة".

(عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه فى 35 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "33سنة".

(عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 40 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "28 سنة".

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

مطاردة جارية للسجناء الهاربين في جنوب إفريقيا

الداخلية تُكثف جهود ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين

نتائج مُبهرة لحملة مُكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية
الجريدة الورقية