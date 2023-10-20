ضبط 53 حكمًا قضائيًا في حملة أمنية خلال 24 ساعة

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط المحكوم عليهم الهاربين، وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوممن ضبط كلٍ من:

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) مطلوب التنفيذ عليه فى 53حكم قضائى فى قضايا "تبديد -شيك" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "17 سنة".

(عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا ببنى سويف) مطلوب التنفيذ عليه فى 35 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس أكثر من "33سنة".

(عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 40 حكم قضائى فى قضايا "تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس "28 سنة".

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.