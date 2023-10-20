دعمًا للقضية الفلسطينية.. هتافات تزلزل ميدان الشبان المسلمين بسوهاج

انطلقت منذ قليل مظاهرة أهالي محافظة سوهاج، التي دعا لها مديريات الأزهر الشريف، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وطلاب كليات جامعة سوهاج كافة وخاصة طلاب من أجل مصر، والأحزاب والقوى السياسية، ويشهد ميدان الشبان المسلمين أكبر ميادين مدينة سوهاج مظاهرة حاشدة، تضم آلاف المواطنين؛ من أجل دعم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في رفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء، ورددَّ أهالي المحافظة هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى .. سينا ها تفضل كاملة لينا، واحد اتنين حق الشهدا فين؟؟" وغيرها من الهتافات التي زلزلت أرجاء الميدان.

أكد أهالي سوهاج في وقفتهم التي نبعت من ضمير كل سوهاجي يشارك فيها، عن دعمهم الكامل للقضية، ومساندة إخوانهم الذين يتعرضون للإبادة، وكذلك تقديرهم لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، ورفضه الواضح لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشم بحق المدنيين العزل، وتأكيده المستمر على دعمه لأشقائنا فى فلسـطين ورفضه لعمليات الإبادة الجماعية المنظمة التي ترتكب بحقهم.



جدير بالذكر أن الدعوة لتظاهرات اليوم تأتي تماشيًا مع الموقف الرسمي المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة ومواصلة الكيان الإسرائيلي قصف المنازل على رؤوس ساكنيها في غزة وفرض حصار خانق على القطاع يشمل قطع الكهرباء والماء والوقود ويمنع دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي جعل بعض المستشفيات في القطاع تخرج من الخدمة.





وفي السياق ذاته، أدى الآلاف من أهالي محافظة سوهاج، بالمدن والمراكز والقرى، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وسط دعوات وتكبيرات المُصلين، عقب صلاة ظهر الجمعة بمساجد المحافظة كافة وعلى رأسها مسجد العارف بالله.





أكد الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، الذى أمَّ المصلين بمسجد العارف بالله، الدعم الكامل للقيادة السياسية في قرارتها فيما يخص الوضع في غـ زة وفلسـ طين، داعيًا الجميع إلى الوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة.





كما أدى عدد آخر من المواطنين صلاة الغائب، بمساجد رضوان، النصر بطما، مسجد الشهيد بمدينة سوهاج، مسجد محمد عبدالعال بمدينة طهطا، ومساجد الوقف، والزاوية، والمحطة بالعسيرات، وذلك وفقًا لما حددته وزارة الأوقاف بهذا الشأن.





شهدت المساجد ومحيطها توافدًا كبيرًا من المواطنين لأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وسط دعوات بالنصر لهم على أعدائهم.