ضبط 10 آلاف عبوة سجائر و6 آلآف عبوة معسل قبل بيعها بالسوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة سوهاج) حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته (10040 علبة سجائر مختلفة الأنواع – عدد 6903 علب معسل مختلفة الأنواع – عدد 410 علب "تبغ" – طبنجة "محُدث صوت" - مبلغ مالى) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد على السعر الرسمى.

ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.