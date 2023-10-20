ميدان المجذوب بأسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

تجمّع الآلاف من اهالي محافظة أسيوط بصعيد مصر، في مسيرات ضخمة تعبّر عن التضامن التام مع فلسطين والقضية الفلسطينية. اجتمع المحتجون في ميدان المجذوب وشاركوا في المظاهرة الحاشدة التي عبروا خلالها عن دعمهم وتأييدهم للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والقمع الذي يواجهونه.

تعكس هتافات المشاركين في المسيرة والتجمّع الشديد النبل والوفاء بين شعبي مصر وفلسطين. بصوت عالٍ وموحد، ردّد المحتجون هتافات كانت تعبر عن الوحدة والتضامن بين البلدين، وتؤكّد أنهم يواجهون الظلم والاضطهاد معًا.

و شكلت المسيرات والتجمعات الحاشدة في أسيوط مظهرًا قويًا لتجاوب المجتمع المصري مع الأحداث الجارية في فلسطين. عبّر الأشخاص من مختلف الأعمار والمناحي الاجتماعية عن رفضهم للتطاول على الشعب الفلسطيني وتضامنهم معهم في محنتهم الراهنة.

يأمل المشاركون في هذه المسيرات الضخمة أن يسمع صوتهم وتصل رسالتهم إلى العالم بأكمله. يجب أن يتحمّل العالم مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتوفير العدالة والسلام في المنطقة.

وتجسد هذه المسيرات الضحمة في أسيوط تلاحم الشعوب العربية والمصرية مع الشعب الفلسطيني، وتسلط الضوء على أهمية الوحدة والتضامن لمواجهة الظلم والاحتلال. إنها تذكير قوي للعالم بضرورة التصدي للظلم والعدوان الإسرائيلي، والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة

ميدان المجذوب فى أسيوط يزدحم بالشباب للوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعم قرارات الدولة