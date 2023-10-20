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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جيش إسرائيل يفرق المتجمعين لصلاة الجمعة بالقدس (فيديو)

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين لصلاة الجمعة في وادي الجوز بالقرب من المسجد الأقصى.

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"الحسيني" بالقدس يكشف لـ"الوفد" أضرار كنيسة برفيريوس في غزة بعد تعرضها للقصف

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، تكثيف قوات الأمن الإسرائيلي لإجراءاتها في القدس بالتزامن مع صلاة الجمعة، ومنع الفلسطينيين من أداء الصلاة باستخدام القنابل المسيلة للدموع خوفا من تجمعهم بعدها.

نشبت اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب رام الله، بعد صلاة الجمعة.

جرائم الاحتلال مستمرة 

وواصلت إسرائيل القصف العنيف على قطاع غزة اليوم الجمعة، وفي الأثناء وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى لتدمير الديمقراطية في المنطقة المجاورة. 

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة في غرب غزة، واستهدف مواقع في جنوب وشمال القطاع. 

وجرى تدمير أكثر من 20 برج سكني في مدينة الزهراء وسط القطاع. كما جرى استدعاء سكان برج الزهراء البالغ عددها 24 برجًا لإخلاء المباني. 

ونشر سلاح الجو الإسرائيلي مقاطع فيديو للقصف على الأحياء السكنية في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية في غزة ارتفعت إلى نحو 3860 شهيدا و13300 مصاب.

كما أفادت وزارة الداخلية في حكومة حماس بمقتل وإصابة العديد من النازحين الذين لجؤوا إلى حرم كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة جراء غارة إسرائيلية. 

 

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