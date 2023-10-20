جيش إسرائيل يفرق المتجمعين لصلاة الجمعة بالقدس (فيديو)

استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين لصلاة الجمعة في وادي الجوز بالقرب من المسجد الأقصى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، تكثيف قوات الأمن الإسرائيلي لإجراءاتها في القدس بالتزامن مع صلاة الجمعة، ومنع الفلسطينيين من أداء الصلاة باستخدام القنابل المسيلة للدموع خوفا من تجمعهم بعدها.

نشبت اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب رام الله، بعد صلاة الجمعة.

جرائم الاحتلال مستمرة

وواصلت إسرائيل القصف العنيف على قطاع غزة اليوم الجمعة، وفي الأثناء وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن حركة حماس بأنها تسعى لتدمير الديمقراطية في المنطقة المجاورة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة في غرب غزة، واستهدف مواقع في جنوب وشمال القطاع.

وجرى تدمير أكثر من 20 برج سكني في مدينة الزهراء وسط القطاع. كما جرى استدعاء سكان برج الزهراء البالغ عددها 24 برجًا لإخلاء المباني.

ونشر سلاح الجو الإسرائيلي مقاطع فيديو للقصف على الأحياء السكنية في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الهجمات الإسرائيلية في غزة ارتفعت إلى نحو 3860 شهيدا و13300 مصاب.

كما أفادت وزارة الداخلية في حكومة حماس بمقتل وإصابة العديد من النازحين الذين لجؤوا إلى حرم كنيسة الروم الأرثوذوكس في غزة جراء غارة إسرائيلية.