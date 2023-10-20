مليونية الأزهر تصل التحرير وتهتف في صوت واحد: "تسقط تسقط إسرائيل"

وصلت منذ قليل ميدان التحرير المسيرة الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي خرجت من جامع الأزهر الشريف، بعد أن جابت الكثير من الشوارع الجانبية المحيطة بالأزهر، رافعة شعار فلسطين عربية.

انضم الآلاف من المصريين للمسيرة، في الشوارع للمشاركة في دعم القضية الفلسطينية، والتي تمر بمنعطف خطير، يتطلب حشد الطاقات من الشعوب العربية كافة، تنديدًا بالجرائم التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني.



خرج آلاف المصلين بالجامع الأزهر الشريف، عقب صلاة جمعة اليوم 20 أكتوبر 2023، في مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، ومؤازرة الأشقاء في فلسطين.

ورددَّ المتظاهرون، الذين يحملون أعلام فلسطينة.. بالروح والدم نفديك يا أقصى.. وتسقط تسقط إسرائيل.. وفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية.. والله أكبر الله أكبر.. وواحد اثنين الجيش العربي فين.