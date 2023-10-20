إزهاق روح مزارع في مشاجرة على قطقة أرض بقنا

مصرع مزارع بمحافظة قنا، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري، في مشاجرة بينه وأخر، لخلاف بينهم على قطعة أرض زراعية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم في الواقعة.

تلقى اللواء مصطفي مبروك درة مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء أحمد البديوى مدير المباحث الجنائية يفيد بمقتل حمدان عبد العاطي "55 سنة" مزارع ومقيم بقرية الحراجية التابعة لمركز دشنا.

وبانتقال قوات الشرطة، تبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وأخر يدعى أبو ضيف ش، مقيم بذات الناحية بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية، قام على أثرها المتهم بإطلاق النار عليه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.