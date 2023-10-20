الآلاف من أهالي المنيا يتظاهرون دعمًا للقضية الفلسطينية

نظم شباب محافظة المنيا مظاهرات حاشدة ووقفة تضامنية، مع الشعب الفلسطيني، ورددًّوا شعارات "الشعب يريد إسقاط إسرائيل"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصي، واحد اتنين حق الشهيد فين"، احتجاجًا على العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة واستهداف مستشفى المعمداني.

إذْ انطلقت المسيرة الحاشدة عقب صلاة جمعة اليوم، بشوارع المنيا واستقرت بميدان بالاس، مرددين الكثير من الشعارات المناهضة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وشارك في الوقفة التضامنية الآلاف من شباب الأحزاب المصرية والمنظمات الشبابية بمحافظة المنيا، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مرددين هتافات: “الشعب يريد إسقاط إسرائيل .... واحد اثنين ... حق الشهيد فين؟؟ …. سيناء مصرية .... وفلسطين عربية”، في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة علي مدار الأسبوعين الماضيين مرددين شعارات بالروح بالدم نفديك يا أقصي، واحد اتنين حق الشهيد فين.

إذْ تجمع الآلاف من مراكز ومدن محافظة المنيا، منظمين مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لمخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية بمدينة سيناء بهدف القضاء علي القضية الفلسطينية، وهتفوا بصوت واحد الأقصي "مش هيروح.. بالروح بالدم نفديك يا أقصي" ، كما خرج الآلاف من أبناء عروس الصعيد بشوارع طه حسين وعدنان وكورنيش النيل وميدان الشهداء بالاس سابقًا وأمام ديوان عام المحافظة، وجابوا بعض شوارع المدينة للإعلان عن مساندتهم لقرارات الرئيس وتفويضه في قرارته كافة التي يتخذها للحفاظ علي حقوق الفلسطينين ومناصرة الشعب الفلسطيني الأعزل.