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الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم وقفة لدعم قرارات الرئيس "السيسي" لمساندة القضية الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

إنطلقت منذ قليل فعاليات الوقفة التضامنية لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من امام مقر الغرفة بميدان الفلكي بمنطقة باب اللوق بالقاهرة تتضمن  مجلس إدارة الغرفة  ورؤساء وأعضاء مجالس ادارات والجمعيات العمومية للشعب التجارية بالغرفة وموظفي الغرفة لتاييد قرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.

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غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي

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غرفة القاهرة تنظم وقفة تضامنية لتأييد قرارات الرئيس السيسي

 


وتتضمن الوقفه تاييدا لكافة قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بهذا الشان ومن المقرر ان تتجه مسيرة تاييد منتسبي غرفة القاهرة الحاشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من مقر الغرفة الي مقر المنصة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر وذلك بمشاركة كبيرة لرئيس غرفة القاهرة ايمن العشري واعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء واعضاء مجالس الشعب التجارية وموظفي الغرفة 
وخلال الوقفه التضامنية رفع منتسبي غرفة القاهرة الاعلام المصرية والفلسطينية، ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي  «تحيا مصر»، و«كلنا  معاك يا ريس »

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غرفة القاهرة تبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الهندي

غرفة القاهرة تنظم وقفة تضامنية لتأييد قرارات الرئيس السيسي

غرفة القاهرة تؤيد قرارات الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية
الجريدة الورقية