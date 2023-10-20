جامعة الزقازيق تجهز قافلة تنموية لقرية تل محمد بالإبرهيمية

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢١م، لقرية تل محمد مركز الإبراهيمية بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

تأتي أعمال القافلة ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

واطمأنت على تواجد الأطباء في ٩ تخصصات طبية، وذلك بمشاركة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.