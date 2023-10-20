مظاهرات حاشدة وهتافات لرفض العدوان على غزة في كفرالشيخ

شهد ميدان ودوران النصر بمدينة كفر الشيخ مظاهرة ضمت آلاف المواطنين من مختلف الأحزاب السياسية والتيارات المختلفه والمواطنين، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على شعب فلسطين الأعزل.

كما تضمنت المظاهره تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه الوطني تجاه الأزمة ورفضه العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل والتهجير من عزة.

وذلك بعد الإعلان عن الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد لقرارات الدولة المصرية، بمشاركة المواطنين والنقابات وكافة الجهات داخل المحافظة.



وكان عدد كبير من أبناء محافظة كفرالشيخ قد نظم وقفة تضامنية من ميدان النصر أيضا وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة ، مع مشاركة من فئة كبيرة للشباب وكبار السن وطلاب الجامعات في الوقفة التضامنية.



يذكر أن الوقفة جاءت تزامنا مع حديث الرئيس السيسي ورفض فكرة تهجير أهالي غزة إلي سيناء، والتضامن من القضية الفلسطينية جراء العدوان على قطاع غزة.