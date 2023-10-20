الرياضيين بالفيوم  يتظاهرون لنصرة فلسطين والمسجد الاقصى

تضامن الرياضيين بالفيوم مع الشعب الفلسطينى ضد الاعتداء الاسرائيلى الغاشم على ارضهم ومقدساتهم ونصرة الاقصى .

حرصت منطقة الكرة بالفيوم برئاسة الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى للمنطقة على المشاركة فى المليونية الحاشدة التى شهدها ميدان السواقى بالفيوم وتواجد من الرياضيين الكابتن وليد هويدى مدير الكرة بنادى المقاصة وعضو مجلس الشيوخ والكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة ومحمد سامى مقرر المسابقات وعمر سيد ومصطفى عثمان الاداريين بالمنطقة ومجدى الشربينى المذيع بقناة اون تايم سبورت عدد كبير من الحكام والعاملين بالمنطقة ولفيف من الرياضيين بالمحافظة .

وقد انطلقت عقب صلاة الجمعه بميدان السواقى فى مدينة الفيوم مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية واستنكار العدوان الغاشم على ارضها ومقدساتها خاصة فى اعقاب الجريمة النكراء التى ارتكبها العدو الاسرائيلى ضد مستشفى الاهلى المعمدانى والتى راح ضحيتها اكثر من 500 من ابناء الشعب الفلسطينى اغلبهم من الاطفال والنساء .

وقد تزين ميدان السواقى بعلم فلسطين وعبارات "معا لدعم فلسطين" و "فلسطين فى القلب" و"نعم لنصرة فلسطين".و"يافلسطينى يافلسطينى..دمك دمى ودينك دينى" و"ياعبيد ياحبيب ززاضرب اضرب تل ابيب"

حمل المتظاهرون نعش لطفل صغير ملطخ بالدماء تعبيرا عن ما يلاقيه اطفال غزة من جراء العداون الاسرائيلى .

وقد ادى الالاف من ابناء الفيوم صلاة الغائب على ارواح ابناء الشعب الفلسطينى عقب صلاة الجمعه فى مسجد المعلمين والساحة التى امامه

وكان حزب الوفد بالفيوم والقوى السياسية والاحزاب والنقابات والرياضيين ومنطقة الكرة بالفيوم قد دعوا الى مظاهرة عقب صلاة الجمعه تنطلق من ميدان السواقى لدعم القضية الفلسطينية .

استعدادت الفيوم للازمات

ومن جهه اخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية المعدات والوقوف على كفاءة القوى البشرية، بمختلف القطاعات، التى يمكن استخدامها والتعامل معها، حال الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة، تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد محافظ الفيوم، على الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، وأرقام هواتفهم، وإعداد بيان تفصيلي دقيق بها بشكل عاجل، من قبل مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع استخدام النموذج الموحد لمشروع "صقر"، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة، والحد من أضرار تلك الأحداث بالتدريب الجيد على مواجهتها، مشيراً أنه سوف يتم مراجعة كافة البيانات الخاصة بالمعدات على أرض الواقع من خلال لجان التفتيش المختصة بذلك.

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