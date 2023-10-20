مساجد البحر الاحمر.. تؤدى صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

حددت وزارة الأوقاف ثلاثة مساجد لإقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين عقب صلاة الجمعة في مدينتى الغردقة ومرسى علم

حيث حددت وزارة الأوقاف 3 مساجد بالغردقة ومرسى علم لصلاة الغائب وهي مسجد الغفور الرحيم بميدان العروسة ومسجد الميناء الكبير بميدان السقالة بالغردقة ومسجد سيدي أبو الحسن الشاذلي في مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكانت مدينة الغردقة قد شهدت توافد آلاف المواطنين على مسجد الميناء الكبير بالغردقة، لأداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الشهداء الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة تزامنا مع قرار وزارة الأوقاف بتخصيص عدد من المساجد بمحافظات الجمهورية لأداء صلاة الغائب، ولتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرارته لرفض فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، واتخاذ ما يلزم من حماية الأمن القومي المصري.

كما قام الشيخ حسام الدين محمود أمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة بشرح كيفية أداءصلاة الغائب والتى هي في الأصل سنة، وتكون 4 تكبيرات بدون إقامة ولا ركوع ولا سجود، في التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، والتكبيرة الثانية ترديد الصلاة الإبراهيمية أي النصف الثاني من التشهد، وفي التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى، والتكبيرة الرابعة، الدعاء لأموات المسلمين.