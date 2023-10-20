أحلام تدعو لغزة وتدعم القضية الفلسطينية

حرصت المطربة الإماراتية أحلام، على دعم القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتبت المطربة أحلام، عبر حسابها قائلة : "اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم أجبر قلوبهم جبرًا عظيم، يا الله اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم".

آخر أعمال المطربة أحلام

يذكر ان طرحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، مؤخرًا ألبومها العراقي الأول الذي يحمل إسم “رزق الورد” وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتضمن الألبوم 6 أغنيات تعاونت فيها مع أكثر من شاعر وملحن وموزع موسيقي، وهي:

“تعال نعوف”، كلمات محمد الواصف، ألحان على صابر، وتوزيع مهند خضر.

“رزق الورد”، كلمات محمد الواصف، ألحان على صابر، توزيع سيروس.

“وياك وياك”، كلمات ضياء جبارة حمود، ألحان هيثم علاء الدين، وتوزيع عثمان عبود.

“محد يعرف أخبارك”، كلمات محمد الواصف، على صابر، توزيع عثمان عبود.

“حظي”، كلمات حامد الغرباوي، ألحان هيثم علاء الدين، توزيع، عثمان عبود.

“وجه بغداد”، كلمات قصي عيسى، ألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود.