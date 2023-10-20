الوفد يهنئ الزميل الصحفي أحمد عبدالله بمناسبة زفافه السعيد

يتقدم الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد ومديري التحرير والزملاء في الجريدة والبوابة بخالص التهاني للزميل الصحفي احمد عبد الله مسؤول ملف وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه ببوابه الوفد الالكترونية بمناسبة زفافه السعيد على الدكتوره أميره إبراهيم خليل طبيب اطفال وحديث الولادة بمستشفى احمد ماهر التعليمي في حفل بهيج ضم الأهل والأحباب والأصدقاء.

ويهنئ جميع الزملاء في الجريدة والبوابة الزميل أحمد عبدالله بالمناسبة السعيدة، ونتمنى لهما دوام السعادة والاستقرار فى حياتهما العائلية ونقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".